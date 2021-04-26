***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
26.04.2021 00:18
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılında yeni varlıklarımız Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya Yurtlarının eklenmesi ile tüm portföyümüzün gerçekleşen kira geliri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre EUR bazında %151, TL bazında ise %226 artmıştır.
2021 yılı ilk çeyrek döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre EUR bazında %32, TL bazında %74 gelir artışı sağlanmıştır.
Akfen GYO Mart 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
March 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930777
BIST
11:471.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,62
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:478,2638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:479,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0370
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:47472,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,90
|Açılış
|: 472,84
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:45
|LUKSK
|57,75
|5.261.500
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.590
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,46
|256.134.293
|% -24,55
|
|DESA
|16,84
|20.480.363
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.626.507
|% -9,64
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,13
|576.426.411
|% -0,98
|
|THYAO
|12,09
|508.695.226
|% 3,07
|
|GARAN
|7,17
|427.536.922
|% 0,42
|
|KOZAL
|108,90
|269.137.315
|% 0,18
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|YKBNK
|2,09
|134.074.175
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|427.536.922
|% 0,42
|
|GWIND
|5,22
|257.782.807
|% -7,12
|
|THYAO
|12,09
|508.695.226
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|165.246.822
|% -0,41
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2579
|8,2606
|% -0,12
|
|Euro
|9,9617
|9,9677
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,4251
|11,4824
|% -0,34
|
|Frank
|8,9740
|9,0281
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,14
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,48
|
Seans Raporu
11:45
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12:01KRSTL
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11:59
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 36 artarak (% 1.04 ) 1, 206
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, KSTUR, NIBAS, VANGD, SUMAS, CMENT, SELGD, INTEM, MERIT, PENGD