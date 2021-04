***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

2021 yılında yeni varlıklarımız Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya Yurtlarının eklenmesi ile tüm portföyümüzün gerçekleşen kira geliri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre EUR bazında %151, TL bazında ise %226 artmıştır.2021 yılı ilk çeyrek döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre EUR bazında %32, TL bazında %74 gelir artışı sağlanmıştır.Akfen GYO Mart 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.March 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.