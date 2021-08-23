***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.08.2021 12:25
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Temmuz ayı kira gelirleri salgın öncesindeki dönem olan 2019 yılı Temmuz ayının kira gelirlerinin üzerine çıkmıştır. Kira gelirlerimiz geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre EUR bazında %171, TL bazında %267 artış kaydetmiştir.
Akfen GYO Temmuz 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
July 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959987
BIST
17:311.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:318,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:319,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:31488,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 488,62
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MAALT
|196,90
|48.092.205
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.466.077
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.080.554
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|27.564.697
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.216.191
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|16,98
|84.226.268
|% -7,67
|
|VBTYZ
|22,98
|70.632.731
|% -7,11
|
|SANFM
|20,80
|5.940.502
|% -6,14
|
|THYAO
|12,83
|1.276.223.437
|% 2,72
|
|GARAN
|9,52
|986.866.461
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|741.080.554
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|630.111.804
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|511.412.805
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.678.888
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.730.879
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|986.866.461
|% -0,31
|
|THYAO
|12,83
|1.276.223.437
|% 2,72
|
|KRDMD
|7,75
|630.111.804
|% 1,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4096
|8,4142
|% -0,06
|
|Euro
|9,9015
|9,9073
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5176
|11,5754
|% -0,11
|
|Frank
|9,1860
|9,2414
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2367
|2,2480
|% -0,15
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,66
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|
Seans Raporu
17:31
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17:39
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