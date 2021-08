***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2021

Şirketimizin Temmuz ayı kira gelirleri salgın öncesindeki dönem olan 2019 yılı Temmuz ayının kira gelirlerinin üzerine çıkmıştır. Kira gelirlerimiz geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre EUR bazında %171, TL bazında %267 artış kaydetmiştir.Akfen GYO Temmuz 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.July 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.