***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ağustos ayında 23,8 milyon TL kira geliri elde etmiş olup yılın ilk 8 ayındaki kira geliri 100 milyon TL'yi aşmıştır.Akfen GYO Ağustos 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.August 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964725BIST