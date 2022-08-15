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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

15.08.2022 10:01
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimiz kuruluşundan bu yana en yüksek gelirini elde etmekte olduğu 2022 yılı içinde gelirlerini her ay rekor seviyede artırmaya devam etmektedir.
Temmuz ayında 3,2 milyon EUR kira geliri elde edilmiş olup 2021 Temmuz ayına göre EUR bazında %72'lik bir artış gerçekleşmiştir.
2022 yılının ilk 7 ayında 14 milyon EUR kira gelirine ulaşan Şirketimiz, geçen senenin aynı dönemine göre EUR bazında %63'lük bir artış kaydetmiştir.
Accor tarafından Türkiye'de işletilen 15 otelimizde ilk 7 ay kira gelirimiz EUR bazında %201 artarken, yine Accor tarafından Rusya'da işletilen 4 otelimizde ise %66'lık artış gerçekleşmiştir.
Varlıklarımızdaki söz konusu yüksek performans artışının Haziran 2022 finansallarımızda açıkladığımız 176 milyon TL gelir ve 6,1 milyar TL'lik özkaynak rakamlarını daha da yukarı çekmesi öngörülmekte olup Şirketimiz yüksek nakit fazlası yaratarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Portföyündeki varlıklarının toplam değeri 500 milyon EUR'ya yaklaşan Şirketimizin artan nakit fazlası ve yatırım aşamasında kullandığı kredileri erken ödemeye devam etmesi sebebiyle, net borcu 2021 yılında FAVÖK'ünün 11 katı iken Haziran 2022 finansallarına göre 7,5 kata gerilemiştir.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.  
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055317


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Tam 6.883 6.935 -21,00  
Yarım 3.354 3.391 -10,00  
Çeyrek 1.682 1.695 -5,00  
Gümüş.Ons 20,10 20,13 -0,16  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,08  
B. Petrol 93,70 93,70 -1,40  
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