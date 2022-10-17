***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan otellerimiz açıldıklarından bu yana EUR bazında en yüksek kira gelirlerini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirmiştir. Portföyümüzde yer alan otellerin kira gelirleri geçen yıla oranla EUR bazında %91 artmış olup gelir bütçemizin %80 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin kuruluşundan bu yana portföyümüzdeki tüm varlıklardan elde ettiğimiz kira geliri ise 12 aylık dönemde azami 17,7 milyon EUR olarak gerçekleşmişken, 2022'nin ilk 9 ayında 21,5 milyon EUR'luk kira gelirine ulaşılmıştır.Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072409BIST