***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
17.10.2022 07:59
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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15.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan otellerimiz açıldıklarından bu yana EUR bazında en yüksek kira gelirlerini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirmiştir. Portföyümüzde yer alan otellerin kira gelirleri geçen yıla oranla EUR bazında %91 artmış olup gelir bütçemizin %80 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin kuruluşundan bu yana portföyümüzdeki tüm varlıklardan elde ettiğimiz kira geliri ise 12 aylık dönemde azami 17,7 milyon EUR olarak gerçekleşmişken, 2022'nin ilk 9 ayında 21,5 milyon EUR'luk kira gelirine ulaşılmıştır.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072409
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3429
En Düşük
18,2337
17:59990,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,43
|Açılış
|: 990,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5791
|18,5843
|% 0,02
|
|Euro
|18,3142
|18,3352
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0682
|21,1738
|% 0,04
|
|Frank
|18,6169
|18,7291
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9258
|4,9506
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|7,73
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.678
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.254
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,22
|92,22
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GLYHO
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
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17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410