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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

17.10.2022 07:59
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan otellerimiz açıldıklarından bu yana EUR bazında en yüksek kira gelirlerini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirmiştir. Portföyümüzde yer alan otellerin kira gelirleri geçen yıla oranla EUR bazında %91 artmış olup gelir bütçemizin %80 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin kuruluşundan bu yana portföyümüzdeki tüm varlıklardan elde ettiğimiz kira geliri ise 12 aylık dönemde azami 17,7 milyon EUR olarak gerçekleşmişken, 2022'nin ilk 9 ayında 21,5 milyon EUR'luk kira gelirine ulaşılmıştır. 
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.    
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072409


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AZTEK 20,46 202.985.954 % 10,00  
PENTA 484,00 7.450.212 % 10,00  
AKBNK 14,85 1.510.767.017 % 10,00  
ERCB 52,60 87.169.153 % 10,00  
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Riyal 4,9258 4,9506 % -0,08  
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Altın Ons 1.658 1.658 7,73  
Altın Gr. 990 991 4,00  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.678 6.757 28,00  
Yarım 3.254 3.303 14,00  
Çeyrek 1.630 1.652 7,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,84 0,17  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,08  
B. Petrol 92,22 92,22 0,60  
Seans Raporu 17:59
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