***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.11.2022 12:09
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: OYA, HLY, GDK, AKM, GRM, IYM, YAT, YKR Satıcı Üye: OYA (Fiyat: 3,70 TL, Miktar: 259.980.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079744
BIST
13:354.557
En Yüksek
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|: 2,28%
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|Açılış
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En Düşük
4.450
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|Açılış
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En Düşük
18,5015
13:3519,1613
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13:351.050,70
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|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
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1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KONTR
|178,20
|634.844.588
|% 10,00
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|AKENR
|4,84
|41.326.512
|% 10,00
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|IEYHO
|1,87
|139.808.428
|% 10,00
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|CELHA
|31,46
|35.569.201
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.703.449
|% 10,00
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|SNGYO
|3,81
|657.317.665
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|708.742
|% -7,30
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|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,65
|285.127.196
|% -5,59
|
|HLGYO
|4,33
|199.820.209
|% -4,84
|
|THYAO
|110,40
|5.271.242.550
|% -0,99
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|EREGL
|37,66
|2.340.440.718
|% 3,18
|
|ASELS
|40,36
|2.314.656.003
|% 3,86
|
|ODAS
|11,61
|1.940.563.194
|% 7,40
|
|PETKM
|14,62
|1.379.077.137
|% 2,74
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|AKFGY
|4,53
|1.230.982.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,41
|973.862.447
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,28
|406.093.713
|% 5,56
|
|SNGYO
|3,81
|657.317.665
|% -9,93
|
|ODAS
|11,61
|1.940.563.194
|% 7,40
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|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6094
|% 0,35
|
|Euro
|19,1464
|19,1568
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,8454
|21,9550
|% -0,25
|
|Frank
|19,5729
|19,6908
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,36
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-13,18
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.958
|7.072
|54,00
|
|Yarım
|3.379
|3.457
|26,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-1,01
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