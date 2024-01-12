***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
12.01.2024 18:51
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
AKFGY
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
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Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
15/01/2024
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239292
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1124
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0432
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.985,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 30,11
|Açılış
|: 1.985,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0950
|30,1010
|% 0,38
|
|Euro
|32,9808
|32,9903
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2604
|38,4522
|% 0,29
|
|Frank
|35,1965
|35,4085
|% 0,43
|
|Riyal
|8,0008
|8,0409
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|917,98
|920,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,88
|981,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,62
|78,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,83
|2.051,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE