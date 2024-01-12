***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adıİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduIYFİlgili Menkul Kıymet AdıAKFGYEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih15/01/2024Likidite Sağlayıcılığın Biteceği TarihAçıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239292BIST