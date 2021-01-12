***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
12.01.2021 16:43
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GMYO'nun paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında çıkarılmış sermayesinin 184.000.000TL'den 243.066.196 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 13.01.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 243.066.196, fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901563
BIST
17:581.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:587,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:589,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:58444,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 444,83
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KLMSN
|19,69
|136.205.129
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|ESEN
|23,54
|315.045.140
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.381.565
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.212,00
|265.790.541
|% -8,49
|
|YGYO
|1,56
|213.966.580
|% -6,59
|
|TDGYO
|10,08
|17.477.873
|% -6,41
|
|SISE
|7,62
|3.102.718.943
|% 4,38
|
|TSKB
|1,91
|2.465.000.767
|% 5,52
|
|KOZAL
|119,20
|1.362.834.096
|% -0,75
|
|GARAN
|10,49
|1.234.656.824
|% -0,10
|
|THYAO
|12,83
|1.198.838.095
|% 1,02
|
|TSKB
|1,91
|2.465.000.767
|% 5,52
|
|SISE
|7,62
|3.102.718.943
|% 4,38
|
|SKBNK
|1,61
|527.374.530
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,46
|621.025.368
|% -1,99
|
|ZOREN
|2,97
|679.305.057
|% 0,68
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,5030
|% 0,25
|
|Euro
|9,1129
|9,1227
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1731
|10,2242
|% 0,83
|
|Frank
|8,3965
|8,4471
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,24
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-1,21
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|