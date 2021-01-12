***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen GMYO'nun paya dönüştürülebilir tahvillerinin paya dönüştürülmesi kapsamında çıkarılmış sermayesinin 184.000.000TL'den 243.066.196 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 13.01.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 243.066.196, fiili dolaşımdaki pay oranı %16 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901563BIST