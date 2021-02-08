***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKFGYİlgili Şirket Ünvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Satışa Konu Paylar 101580136Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 101.580.136 41,79Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hamdi Akın / 101580136İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4,43Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,95 - 5,91İşlem Tarihi 09.02.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -Ek AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 243.066.196 TL olan çıkarılmış sermayesinin 344.646.332 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 101.580.136 TL nominal değerli paylarının ortaklardan Hamdi Akın'a tahsisli olarak satışı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/02/2021 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,43 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.İşlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908322BIST