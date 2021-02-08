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***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

08.02.2021 18:10



***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
İlgili Şirket Ünvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 101580136

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 101.580.136 41,79

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Hamdi Akın / 101580136
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 4,43
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,95 - 5,91
İşlem Tarihi 09.02.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı -

Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 243.066.196 TL olan çıkarılmış sermayesinin 344.646.332 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 101.580.136 TL nominal değerli paylarının ortaklardan Hamdi Akın'a tahsisli olarak satışı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 09/02/2021 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,43 TL fiyattan gerçekleştirilecektir.
İşlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908322


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Altın Gr. 418 419 7,61  
Cumhuriyet 2.778 2.820 71,00  
Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,61  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 0,17  
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