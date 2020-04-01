***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:07
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833785
BIST
15:5688.686
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -958,08
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:566,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0565
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6784
En Düşük
6,6108
15:567,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:56340,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,44
|Açılış
|: 340,21
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.725.746
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|109.735
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.274.361
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,29
|15.673.310
|% -9,43
|
|PEKGY
|2,45
|24.857.231
|% -9,26
|
|THYAO
|8,99
|635.047.579
|% -0,88
|
|ASELS
|22,90
|632.441.436
|% -2,97
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,86
|507.362.113
|% -3,32
|
|TUPRS
|78,55
|418.504.069
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,06
|242.710.484
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|226.599.920
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|77.717.471
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,94
|280.400.047
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|403.855.990
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2425
|8,2839
|% 0,66
|
|Frank
|6,8771
|6,9185
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7678
|1,7766
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,36
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
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|B. Petrol
|25,21
|25,21
|-1,14
|
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