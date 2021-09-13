***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2021 12:05
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963378
BIST
16:311.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:318,4419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:319,9664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0456
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:31486,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 486,18
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CRFSA
|42,46
|8.171.294
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|361.326.783
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.177.966
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.714.417
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.671.621
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.100.550
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.406.665
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,78
|39.127.128
|% -6,40
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,80
|8.868.954
|% -5,56
|
|GARAN
|9,46
|1.052.473.621
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|538.325.977
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,68
|525.253.743
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,49
|501.295.783
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,70
|472.358.369
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,49
|501.295.783
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.052.473.621
|% -0,32
|
|SISE
|8,61
|538.325.977
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|104.691.834
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,65
|313.165.712
|% 0,18
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4396
|8,4419
|% -0,16
|
|Euro
|9,9594
|9,9664
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,6504
|11,7088
|% -0,14
|
|Frank
|9,1204
|9,1754
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2441
|2,2553
|% -0,16
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,31
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|-0,79
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-0,39
|
|Çeyrek
|777
|794
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,64
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:41VANGD
Yüzde 6.50 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 868 adet işlem
-
16:40KOZAA
Yüzde 5.85 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 217, 738 adet işlem
-
16:39PRKAB
Yüzde 5.18 oranında artışla 14.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 070 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 01 artarak (% 0.40 ) 1, 267
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, GESAN, CRFSA, DIRIT, ICBCT, PENTA, DITAS, MRSHL