***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 11:22
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965844
BIST
12:241.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:248,9019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:2410,3421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:24495,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,56
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VBTYZ
|20,74
|53.164.137
|% 9,97
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,38
|10.482.905
|% 7,38
|
|ATAGY
|4,21
|14.321.090
|% 7,12
|
|TGSAS
|15,87
|4.816.139
|% 5,94
|
|RALYH
|5,87
|288.998
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|151.244.565
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.283
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,12
|83.001.074
|% -9,55
|
|FRIGO
|21,72
|12.731.639
|% -7,81
|
|GARAN
|9,09
|712.693.303
|% 0,33
|
|THYAO
|14,00
|484.167.850
|% 1,60
|
|SISE
|8,21
|420.341.245
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|392.065.581
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,39
|317.977.035
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|308.210.929
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|712.693.303
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,78
|106.553.424
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|420.341.245
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,39
|317.977.035
|% 1,27
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8995
|8,9019
|% -0,17
|
|Euro
|10,3369
|10,3421
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9336
|11,9935
|% 0,03
|
|Frank
|9,4831
|9,5403
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3659
|2,3778
|% -0,13
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,73
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|6,86
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,32
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|0,24
|