***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 10:17
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970106
BIST
11:281.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:289,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:2810,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:28512,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 512,80
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|49,50
|9.015.063
|% 10,00
|
|MERIT
|24,74
|28.779.894
|% 6,82
|
|YEOTK
|80,70
|133.140.369
|% 4,87
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.163.475
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.713.425
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,50
|52.180.427
|% -6,46
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|333.840.461
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,84
|265.122.467
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|149.557.563
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0242
|% -0,12
|
|Euro
|10,4322
|10,4349
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2664
|12,3279
|% 0,21
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3983
|2,4103
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,13
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-0,35
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:42OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 791 adet işlem
-
11:41OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 152 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 83 artarak (% 0.84 ) 1, 537
-
11:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:40XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 5, 078.00 milyon TL de