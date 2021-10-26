***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2021 10:39
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972341
BIST
10:371.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.509
En Düşük
1.501
10:379,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1263
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,4500
10:3710,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1623
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
10,9530
10:37551,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,85
|Açılış
|: 551,10
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
550,21
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MERIT
|28,78
|2.099.904
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.547.696
|% 9,75
|
|ERBOS
|111,90
|62.479.640
|% 7,91
|
|TSPOR
|4,68
|134.757.254
|% 5,64
|
|KARTN
|51,95
|24.533.391
|% 5,59
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|RALYH
|5,38
|121.044
|% -3,93
|
|GSRAY
|3,38
|27.534.407
|% -3,15
|
|UZERB
|29,24
|57.018
|% -2,60
|
|EUYO
|3,69
|556.234
|% -2,38
|
|GARAN
|9,25
|738.174.095
|% 1,87
|
|GUBRF
|66,45
|301.024.647
|% 2,78
|
|THYAO
|14,44
|216.307.599
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,61
|214.676.672
|% 1,33
|
|EREGL
|20,06
|179.307.209
|% 2,19
|
|GARAN
|9,25
|738.174.095
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|105.714.318
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,00
|67.443.427
|% 1,52
|
|TSPOR
|4,68
|134.757.254
|% 5,64
|
|KRDMD
|7,61
|214.676.672
|% 1,33
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,94
|
|Altın Gr.
|551
|552
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,02
|