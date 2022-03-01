***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:30
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005716
BIST
15:131.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.952
15:1313,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0790
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:1315,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:13859,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,20
|Açılış
|: 859,78
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ISGYO
|6,05
|187.141.396
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.111.487
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.282.735
|% -6,13
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|IHYAY
|0,63
|9.308.507
|% -4,55
|
|KUYAS
|5,64
|10.753.722
|% -4,08
|
|THYAO
|25,18
|2.949.003.607
|% -1,72
|
|KRDMD
|11,92
|1.719.155.032
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,65
|1.591.103.690
|% 1,96
|
|SISE
|12,24
|559.156.293
|% -1,13
|
|TUPRS
|190,90
|491.853.228
|% -1,04
|
|YKBNK
|3,65
|1.591.103.690
|% 1,96
|
|KRDMD
|11,92
|1.719.155.032
|% 1,62
|
|HUNER
|2,88
|407.861.384
|% 1,41
|
|THYAO
|25,18
|2.949.003.607
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,01
|218.044.730
|% 1,01
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9115
|13,9254
|% 0,58
|
|Euro
|15,5703
|15,6139
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,6067
|18,7000
|% 0,40
|
|Frank
|15,1129
|15,2040
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6981
|3,7167
|% 0,42
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,12
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,40
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.801
|56,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,07
|
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