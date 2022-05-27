***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 10:45
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032876
BIST
11:072.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,03
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:0716,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0435
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:0717,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0838
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6434
En Düşük
17,5279
11:07978,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,35
|Açılış
|: 978,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:07
|RODRG
|17,60
|3.090.593
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|KNFRT
|6,88
|8.499.891
|% 8,18
|
|GEDIK
|7,03
|10.771.325
|% 7,49
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|78.461.499
|% -3,95
|
|MEPET
|3,54
|9.631.704
|% -3,54
|
|SKBNK
|1,29
|80.133.437
|% -3,01
|
|THYAO
|44,54
|1.091.243.467
|% 0,18
|
|KARSN
|6,65
|748.379.153
|% 3,91
|
|EREGL
|33,58
|733.504.084
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,01
|656.002.859
|% 2,46
|
|KOZAL
|193,40
|393.994.356
|% -0,15
|
|KARSN
|6,65
|748.379.153
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,85
|279.611.472
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|80.133.437
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,63
|150.858.536
|% 0,77
|
|KRDMD
|15,01
|656.002.859
|% 2,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3859
|16,3923
|% 0,27
|
|Euro
|17,5957
|17,6434
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6116
|20,7150
|% 0,32
|
|Frank
|17,0095
|17,1120
|% 0,19
|
|Riyal
|4,3553
|4,3772
|% 0,25
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,25
|
|Altın Gr.
|978
|979
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,24
|
Seans Raporu
11:07
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