***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:29
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057924
BIST
10:543.089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -32,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.089
10:5418,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1362
En Düşük
18,0790
10:5418,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:541.018,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.018,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:54
|HKTM
|17,71
|2.174.080
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.444.295
|% 9,99
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,38
|241.461
|% 9,77
|
|SKBNK
|3,44
|39.625.221
|% -9,95
|
|YGYO
|1,05
|10.961.593
|% -5,41
|
|TSKB
|4,24
|154.425.188
|% -4,72
|
|CMBTN
|324,00
|13.343.508
|% -4,51
|
|AKFGY
|3,26
|125.454.262
|% -4,40
|
|THYAO
|69,55
|3.527.910.836
|% 2,58
|
|YKBNK
|6,17
|1.603.441.472
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,32
|1.413.203.981
|% -1,39
|
|GARAN
|23,40
|1.130.480.652
|% 1,39
|
|ISCTR
|8,38
|1.025.364.521
|% 2,20
|
|YKBNK
|6,17
|1.603.441.472
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,92
|792.089.823
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,30
|363.389.863
|% 0,44
|
|AKBNK
|11,32
|1.413.203.981
|% -1,39
|
|ISCTR
|8,38
|1.025.364.521
|% 2,20
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1284
|18,1359
|% 0,15
|
|Euro
|18,0414
|18,0525
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,3766
|21,4838
|% 0,05
|
|Frank
|18,7472
|18,8601
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8115
|4,8356
|% 0,06
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|-13,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,59
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09FADE
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 802 adet işlem
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11:08SKBNK
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 774, 543 adet işlem
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11:07TSKB
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 762, 884 adet işlem
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11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 72 kaybederek (% -0.34 ) 3, 388
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11:06
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKBNK, AKPAZ