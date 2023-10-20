***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 17:41
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208195
BIST
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17:597.507
En Düşük
|Değişim
|: -3,37%
|| -261,75
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
17:5928,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0263
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
17:5929,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0347
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
17:591.793,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,39
|Açılış
|: 1.793,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.793,66
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|15.620.140
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0016
|28,0073
|% 0,09
|
|Euro
|29,6979
|29,7130
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,9179
|34,0880
|% 0,19
|
|Frank
|31,2868
|31,4753
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4437
|7,4810
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,65
|
|Altın Gr.
|1.791
|1.792
|16,48
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.061
|12.160
|88,00
|
|Yarım
|6.049
|6.105
|44,00
|
|Çeyrek
|3.015
|3.053
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,53
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem