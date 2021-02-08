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***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

08.02.2021 13:29



***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 101.580.136 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREAKFG00012) Şirketin talebi üzerine 08.02.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908146


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