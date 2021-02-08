***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
08.02.2021 13:29
***AKFGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 101.580.136 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREAKFG00012) Şirketin talebi üzerine 08.02.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908146
BIST
14:431.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:437,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1126
En Düşük
7,0275
14:438,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0513
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5638
En Düşük
8,4633
14:43416,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,05
|Açılış
|: 416,00
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,42
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:43
|YKGYO
|5,94
|10.901.649
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|51.985.863
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.974.450
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.984.806.690
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.984.806.690
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.500.848.585
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,52
|999.603.219
|% 8,92
|
|GARAN
|9,83
|842.075.741
|% 0,72
|
|ODAS
|4,30
|833.720.547
|% 4,12
|
|DOHOL
|3,62
|2.984.806.690
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|999.603.219
|% 8,92
|
|ODAS
|4,30
|833.720.547
|% 4,12
|
|ALBRK
|2,21
|349.135.384
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,49
|380.591.460
|% 1,63
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1083
|7,1119
|% 0,79
|
|Euro
|8,5548
|8,5615
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7051
|9,7538
|% 0,41
|
|Frank
|7,8636
|7,9110
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8887
|1,8982
|% 0,71
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|11,60
|
|Altın Gr.
|414
|414
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.735
|2.804
|41,62
|
|Yarım
|1.322
|1.357
|20,13
|
|Çeyrek
|663
|678
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|60,14
|60,14
|0,58
|
Seans Raporu
14:43
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14:56KARTN
Yüzde 6.46 oranında artışla 91.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 282 adet işlem
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14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 59 artarak (% 0.12 ) 1, 342
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14:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, TGSAS, AYES, JANTS, DIRIT, ALMAD, UMPAS, KRTEK, COSMO, HATEK
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14:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, SNKRN, SANFM, CMENT, DOHOL