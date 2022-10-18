***AKFGY* *SAYAS* *ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.10.2022 18:33
***AKFGY******SAYAS******ALMAD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, ALMAD, SAYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKFGY.E, ALMAD.E ve SAYAS.E payları 19/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072760
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05985,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,24
|Açılış
|: 985,43
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5906
|% 0,06
|
|Euro
|18,2848
|18,3068
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9586
|21,0637
|% -0,48
|
|Frank
|18,5689
|18,6807
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-2,50
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.665
|6.749
|20,00
|
|Yarım
|3.247
|3.301
|12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|89,08
|89,08
|-2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem