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***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

21.06.2022 14:07
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/06/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       1-     Şirketimizin, 1.500.000.000,00 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, birden fazla seferde gerçekleştirilmesine,
2-     Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,
3-     İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadelerinin değişik vadelerde azami 5 yıl olarak belirlenmesine,  borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, değişken kuponlu borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenmesinde,
 
-        İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi ve/veya
 
-        İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi ve/veya
 
-        İhraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı' na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesi ve referans olarak alınacak orana belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesi,
 
İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılacak olan ihraçlar için borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038403


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