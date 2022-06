***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Başvurusu İçin Alınan YK Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYetkili Organ Karar Tarihi 26.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar1. Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatı ile yer alacağı şekilde, Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketince (Emlak VKŞ) 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürk Lirası)'ye kadar ihraç tavanı tutarında ihraç programı ("İhraç Programı") kapsamında, Türk Lirası cinsinden, tertipler halinde ve farklı vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına 2. Yukarıda 1'inci madde zikredilen ihraç tavanı tutarı tahtındaki İhraç Programı ile sınırlı olacak şekilde, ihraç edilecek kira sertifikalarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ve aracılık işlemlerinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili yatırım kuruluşu olarak yetkilendirilmesine 3. Şirketimizce uygun görülerek gerekmesi halinde, İhraç Programı kapsamında ihraç edilecek kira sertifikalardan elde edilecek fon tutarının çevresel, sosyal, sürdürülebilir ve benzeri alanlardaki yatırımları/projeleri desteklemek üzere kullanılması için uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş standartlar ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut yasal düzenlemeleri kapsamında yeşil, sosyal, mavi, sürdürülebilir ve benzeri temalarda kira sertifikası ihraçları için de SPK'ya başvuru yapılmasına 4. Sermaye Piyasası Kanunu, Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek kira sertifikasının ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile Takasbank dahil olmak üzere sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip gerekli işlemlerin tamamlanması için Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına 5. İhraç Programı kapsamında kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin tutar, vade, kira getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına 6. İhraç işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye Emlak VKŞ'nin yetkili kılınmasına 7. İhraççı sıfatıyla Emlak VKŞ, Yetkili Yatırım Kuruluşu sıfatıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan kira sertifikaları ihracı ile ilgili Yetkilendirme ve Aracılık Sözleşmesi, Devralan sıfatıyla Emlak VKŞ ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Devir Sözleşmesi, Emlak VKŞ lehine Şirketimiz tarafından imzalanacak olan Devralma Taahhüdü, Emlak VKŞ ve Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcısı sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak olan Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı Temel Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi, Emlak VKŞ ve Yönetici Vekil sıfatıyla Şirketimiz arasında imzalanacak Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İhraç Programı kapsamında yapılacak kira sertifikaları ihracı ile ilgili olarak tanzim edilmesi, imzalanması ve teslimi öngörülen her türlü sözleşme, ihbar, belge ve dokümanın (talimatlar, raporlar, taahhütler, beyanlar, akitler, tadiller, sertifikalar, bildirimler, başvuru talimatları, ihbarlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) (hepsi birlikte bundan sonra, "İşlem Dokümanları" olarak anılacaktır) Şirketimiz tarafından akdedilmesine, onaylanmasına, imzalanmasına, tesis edilmesine ve söz konusu dokümanlarda yer alan hak ve yükümlülüklerin ve öngörülen işlemlerin Şirketimiz tarafından kabul edilerek yerine getirilmesine ve 8. İhraç Programı'na ilişkin olarak, İşlem Dokümanları hükümleri üzerinde serbestçe karar vermek ve kabul etmek de dâhil olmak üzere, İşlem Dokümanlarının, bunların eklerinin veya bunlara bağlı olarak veya bunlar gereğince tanzim edilecek her türlü belgenin (ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular, ibrazlar ve raporlamalar da dahil olmak üzere) akdedilmesi, imzalanması, düzenlenmesi, teslim edilmesi, teslim alınması, kabul edilmesi, tadil edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, ikamesi ve/veya tedariki gereken tüm ihbarların imzalanması ve/veya gönderilmesi ve ilgili merciler huzurunda imzalanması için gerekli her türlü işlemin yapılması hususlarında Şirketimiz nam ve hesabına hareket etmesi, Şirketimizi temsil etmesi ve Şirketimiz adına her türlü iş ve işlemi yerine getirmesi için Yönetim Kurulu Doğal Üyesi/Genel Müdür Çetin DÜZ, Genel Müdür Yardımcısı Altan ŞİŞMAN, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Serhat ÜNAL, Bölüm Başkanı Zeki GÖKSUNGUR ve Bölüm Başkanı Derşan BABACAN'dan herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.