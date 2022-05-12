***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2022 15:43
***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Sa
15:562.380
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -73,72
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:5615,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0966
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:5616,1169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0171
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:56913,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,86
|Açılış
|: 913,50
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GLBMD
|7,15
|18.797.675
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.929.184
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.050.739
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.974
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|788.589
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.372.572
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.187.196
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,24
|3.612.366.074
|% -2,27
|
|SISE
|19,44
|2.727.311.757
|% -2,61
|
|KRDMD
|15,67
|2.033.501.355
|% -6,00
|
|SAHOL
|19,05
|1.722.574.753
|% -5,51
|
|ASELS
|22,70
|1.534.029.992
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,66
|822.555.708
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.034.666.225
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,61
|600.902.799
|% -1,10
|
|SISE
|19,44
|2.727.311.757
|% -2,61
|
|KRDMD
|15,67
|2.033.501.355
|% -6,00
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3915
|15,4025
|% 0,66
|
|Euro
|16,0870
|16,1254
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7758
|18,8699
|% 0,47
|
|Frank
|15,3980
|15,4907
|% 0,41
|
|Riyal
|4,0907
|4,1112
|% 0,57
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|
Seans Raporu
15:54
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16:08AYEN
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 041 adet işlem
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16:07XU030
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16:07IPEKE
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16:02XU100
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