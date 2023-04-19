***AKFK* *DZYMK* *A1CAP* *ISCTR* *QNBFL* *INVEO* *NURVK* *YKYAT* *GEDIK* *DARDL* *ARNFK* *SKYMD* *ZOREN* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının
19.04.2023 17:42
***AKFK******DZYMK******A1CAP******ISCTR******QNBFL******INVEO******NURVK******YKYAT******GEDIK******DARDL******ARNFK******SKYMD******ZOREN******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA, A1CAP, SKYMD, NURVK, QNBFL, DZYMK, YKYAT, DARDL, AKFK, GEDIK, ZOREN, INVEO, ARNFK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK72327 30.000.000 19.04.2023 17.07.2023 24.04.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CPE2310 75.000.000 19.04.2023 13.10.2023 24.04.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD62329 25.831.200 19.04.2023 16.06.2023 24.04.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2357 100.000.000 19.04.2023 11.10.2023 24.04.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82344 109.500.000 19.04.2023 16.08.2023 24.04.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY82339 200.000.000 19.04.2023 23.08.2023 24.04.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM82313 180.000.000 19.04.2023 02.08.2023 24.04.2023
- Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDRDL82318 50.000.000 19.04.2023 02.08.2023 24.04.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82332 152.000.000 19.04.2023 04.08.2023 24.04.2023
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM82314 50.000.000 19.04.2023 17.08.2023 24.04.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN92321 89.080.000 19.04.2023 07.09.2023 24.04.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN52419 41.700.000 19.04.2023 16.05.2024 24.04.2023
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH42413 200.000.000 19.04.2023 17.04.2024 24.04.2023
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN42411 50.000.000 19.04.2023 17.04.2024 24.04.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB62314 850.000.000 19.04.2023 20.06.2023 24.04.2023
İlgili Şirketler [LIDFA, A1CAP, SKYMD, NURVK, QNBFL, DZYMK, YKYAT, DARDL, AKFK, GEDIK, ZOREN, INVEO, ARNFK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140119
BIST