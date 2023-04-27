***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonrasında, Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Elen Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş. ("Elen"), "Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. ("Derbent"), Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. ("Korda"), İmbat Enerji A.Ş. ("İmbat") ve Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İth. ve İhr. A.Ş. ("Kovancı")'nın kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:- Elen'in Uzun Vadeli Ulusal kurum kredi notu 3 kademe artışla BBB+ (tr)'den yatırım yapılabilir seviyede olan A+ (tr) seviyesine yükselmiştir, görünüm stabil olarak belirlenmiştir- Derbent'in Uzun Vadeli Ulusal kurum kredi notu 1 kademe artışla A- (tr)'den yatırım yapılabilir seviyede olan A (tr) seviyesine yükselmiştir, görünüm stabil olarak belirlenmiştir- Korda'nın Uzun Vadeli Ulusal kurum kredi notu 1 kademe artışla A- (tr)'den yatırım yapılabilir seviyede olan A (tr) seviyesine yükselmiştir, görünüm stabil olarak belirlenmiştir- İmbat'ın Uzun Vadeli Ulusal kurum kredi notu 1 kademe artışla A- (tr)'den yatırım yapılabilir seviyede olan A (tr) seviyesine yükselmiştir, görünüm stabil olarak belirlenmiştir- Kovancı'nın Uzun Vadeli Ulusal kurum kredi notu 1 kademe artışla A- (tr)'den yatırım yapılabilir seviyede olan A (tr) seviyesine yükselmiştir, görünüm stabil olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142037BIST