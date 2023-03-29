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***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2023 19:21
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak projelerdeki son durum hakkında güncel bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Hibrit Projeler: Akfen Yenilenebilir Enerji, 6 adet lisanlı rüzgar projesinde ve 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunmuştur. Toplam müracaat edilen  elektriksel hibrit kapasitesi 95,42 MWe'dir. TEİAŞ ve EPDK tarafından müracaatlarımız uygun görülerek talep ettiğimiz kapasite lisanslarımıza işlenmiştir.  Gelinen son noktada -Üçpınar RES 40,02 MWe hibrit GES projesinin  bütün izinleri tamamlanmış olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Hasanoba  RES 12,68 Mwe hibrit GES projesinin bütün izinleri tamamlanmış olup,  inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Denizli RES  6,36 MWe hibrit projesinin bütün izinleri bitmiştir. olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Kocalar RES  4,95 MWe hibrit GES projesinin bütün izinleri tamamlanmış. olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Sarıtepe  RES  12,97 MWe hibrit GES  projesinin imar planları kontrol edilip ilgili birimlerce onaylanarak Bakanlık onayına sunulmuştur. -Demirciler  RES 13,26 MWe hibrit GES projesinin imar planları askıda olup, Nisan 2023'te askıdan inmesi öngörülmektedir. -Doğançay HES  4,53 Mwe hibrit GES projesinin arazilerinin mülkiyetleri Şirket'e ait olup izin süreçleri yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir. Özetle, mevcut durumda altı adet proje, toplam 90,89 MW hibrit proje inşaata hazır hale gelmiştir.  RES kapasite artışı: Akfen Yenilenebilir Enerji, Denizli RES 25 MWe, Çanakkale Üçpınar RES 9,6 MWe, Çanakkale Kocalar RES 25 MWe, Osmaniye Sarıtepe RES  7,8 MWe ve  Çanakkale Hasanoba RES  25 MWe olmak üzere lisans sahasına sığabilecek  azami  toplam   92,4 MWe   rüzgar  kapasite artışına başvurmuş ve  projelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde programlanan  güç talebimiz kadar projelerimize kapasite tahsis edilmiştir. Mevcut durumda, (Hasonoba projesi hariç) 4 adet RES projesinde toplam 67,4 MWe  kapasite artışı izinleri tamamlanmış olup sadece kesin orman izni beklenmektedir, sonrasında inşaata hazır hale gelecektir. Şirketimiz hibrit projeler ve RES kapasite artışı yatırımlarına 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı planlamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129569


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