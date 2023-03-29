***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak projelerdeki son durum hakkında güncel bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Hibrit Projeler: Akfen Yenilenebilir Enerji, 6 adet lisanlı rüzgar projesinde ve 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunmuştur. Toplam müracaat edilen elektriksel hibrit kapasitesi 95,42 MWe'dir. TEİAŞ ve EPDK tarafından müracaatlarımız uygun görülerek talep ettiğimiz kapasite lisanslarımıza işlenmiştir. Gelinen son noktada -Üçpınar RES 40,02 MWe hibrit GES projesinin bütün izinleri tamamlanmış olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Hasanoba RES 12,68 Mwe hibrit GES projesinin bütün izinleri tamamlanmış olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Denizli RES 6,36 MWe hibrit projesinin bütün izinleri bitmiştir. olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Kocalar RES 4,95 MWe hibrit GES projesinin bütün izinleri tamamlanmış. olup, inşaata hazır hale getirilmiştir. 2023 yılında yatırıma başlanması planlanmaktadır. -Sarıtepe RES 12,97 MWe hibrit GES projesinin imar planları kontrol edilip ilgili birimlerce onaylanarak Bakanlık onayına sunulmuştur. -Demirciler RES 13,26 MWe hibrit GES projesinin imar planları askıda olup, Nisan 2023'te askıdan inmesi öngörülmektedir. -Doğançay HES 4,53 Mwe hibrit GES projesinin arazilerinin mülkiyetleri Şirket'e ait olup izin süreçleri yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir. Özetle, mevcut durumda altı adet proje, toplam 90,89 MW hibrit proje inşaata hazır hale gelmiştir. RES kapasite artışı: Akfen Yenilenebilir Enerji, Denizli RES 25 MWe, Çanakkale Üçpınar RES 9,6 MWe, Çanakkale Kocalar RES 25 MWe, Osmaniye Sarıtepe RES 7,8 MWe ve Çanakkale Hasanoba RES 25 MWe olmak üzere lisans sahasına sığabilecek azami toplam 92,4 MWe rüzgar kapasite artışına başvurmuş ve projelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde programlanan güç talebimiz kadar projelerimize kapasite tahsis edilmiştir. Mevcut durumda, (Hasonoba projesi hariç) 4 adet RES projesinde toplam 67,4 MWe kapasite artışı izinleri tamamlanmış olup sadece kesin orman izni beklenmektedir, sonrasında inşaata hazır hale gelecektir. Şirketimiz hibrit projeler ve RES kapasite artışı yatırımlarına 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı planlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129569BIST