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***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2023 09:55
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak projelerindeki son durum hakkında güncel bilgi 29.03.2023 tarihinde bilgilerinize sunulmuştu.
1) Hibrit Projeler kapsamında 95,42 MWe kapasite, RES kapasite artışı kapsamında 92,4 MWe kapasite, olmak üzere toplam 187,82 MWe lisans hakkı alınmış olup projelerin aşamaları ile ilgili 29.03.2023 tarihli KAP açıklamamızda bilgi verilmiştir.
2) Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Şirketimiz tarafından toplam 380 MWe müstakil depolama tesisi başvurularımız EPDK tarafından uygun görülmüştür.
3) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden  toplam 285 MWe  kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmıştır. Başvurularımız kapsamında EPDK tarafından TEİAŞ'a kapasite tahsisi için görüş sorulmuş olup, kapasite taleplerimiz uygun görülerek EPDK'ya bildirilmiş ve EPDK internet sayfasında kapasitesi uygun görülen projeler arasında yayınlanmıştır. Önlisansla ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir. 
Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yatırım aşamasında bulunan projeleri tamamlandığında, mevcut durumda 699 MW olan Şirketin kurulu güç kapasitesinin, %68 oranında artarak 1.174 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133354


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