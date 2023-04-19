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***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2023 08:19
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak müstakil elektrik depolama projelerindeki son durum hakkında güncel bilgi 07.04.2023 tarihinde bilgilerinize sunulmuştu. Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Şirketimiz tarafından toplam 380 MWe müstakil depolama tesisi başvurularımızın EPDK tarafından uygun görülmüş olduğu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden  toplam 285 MWe  kapasiteli GES ve RES önlisans başvurularının yapılmış olduğu bildirilmişti.  Bu kapsamda   1. Çanakkale Üçpınar depolamalı üretim tesisi  Depolama  (50 MWe) + Üretim  RES (50 MWe) 2. Erzurum depolamalı üretim tesisi  Depolama  (30 MWe)+  Üretim GES (30 MWe) 3. Amasya depolamalı  üretim tesisi  Depolama  (30 MWe) + Üretim  RES (30 MWe) 4. Aydın depolamalı üretim tesisi  Depolama  (30 MWe) + Üretim  RES (30 MWe)  olmak üzere toplam 140 MWe Depolama + 140 MWe Üretim ön lisansları EPDK‘dan teslim alınmıştır. Depolamalı üretim tesisi müracaatlarımızdan iki projenin ise  önlisans süreçleri devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139930


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