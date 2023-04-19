***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak müstakil elektrik depolama projelerindeki son durum hakkında güncel bilgi 07.04.2023 tarihinde bilgilerinize sunulmuştu. Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Şirketimiz tarafından toplam 380 MWe müstakil depolama tesisi başvurularımızın EPDK tarafından uygun görülmüş olduğu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MWe kapasiteli GES ve RES önlisans başvurularının yapılmış olduğu bildirilmişti. Bu kapsamda 1. Çanakkale Üçpınar depolamalı üretim tesisi Depolama (50 MWe) + Üretim RES (50 MWe) 2. Erzurum depolamalı üretim tesisi Depolama (30 MWe)+ Üretim GES (30 MWe) 3. Amasya depolamalı üretim tesisi Depolama (30 MWe) + Üretim RES (30 MWe) 4. Aydın depolamalı üretim tesisi Depolama (30 MWe) + Üretim RES (30 MWe) olmak üzere toplam 140 MWe Depolama + 140 MWe Üretim ön lisansları EPDK‘dan teslim alınmıştır. Depolamalı üretim tesisi müracaatlarımızdan iki projenin ise önlisans süreçleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139930BIST