***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 15 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen "The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023" ödül töreni kapsamında Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü'ne (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) layık görülmüştür.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218331BIST