***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu "ISO 26000- Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi" sertifikası 27.11.2023 tarihi itibarıyla yenilenmiştir. Kuruluşlara sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir norm olan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı, kuruluşun tüm faaliyetlerinin uluslararası etik ilkelerle çevresel ve yasal normlarla, kültürel ve politik çeşitlilikle uygun olmasını amaçlamaktadır. Akfen Yenilenebilir Enerji, tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan enerji üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz, sadece enerji üretimi değil, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği koruma, çevresel ile sosyal yönetim ve bulunduğu bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırmayı da hedeflemektedir. Şirketimiz 2023 yılında yürütmüş olduğu Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde toplam 27 farklı lokasyonda, "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Şirket bünyesindeki işletmelere yakın yerleşim alanlarında seminerler düzenlenmekte ve dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda kırsal bölgede yaşayan kadınlara bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220657BIST