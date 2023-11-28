***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 18:11
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 26000- Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi" sertifikası 27.11.2023 tarihi itibarıyla yenilenmiştir. Kuruluşlara sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiş bir norm olan ISO 26000 Sosyal Sorumluluk standardı, kuruluşun tüm faaliyetlerinin uluslararası etik ilkelerle çevresel ve yasal normlarla, kültürel ve politik çeşitlilikle uygun olmasını amaçlamaktadır. Akfen Yenilenebilir Enerji, tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan enerji üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz, sadece enerji üretimi değil, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği koruma, çevresel ile sosyal yönetim ve bulunduğu bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırmayı da hedeflemektedir. Şirketimiz 2023 yılında yürütmüş olduğu Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde toplam 27 farklı lokasyonda, "Dijitaldeki Ayak İzimiz" projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Şirket bünyesindeki işletmelere yakın yerleşim alanlarında seminerler düzenlenmekte ve dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda kırsal bölgede yaşayan kadınlara bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220657
BIST
'
18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0051
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
18:0531,7676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0737
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8405
En Düşük
31,6204
18:051.896,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 25,31
|Açılış
|: 1.896,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.898,43
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8747
|28,9219
|% 0,06
|
|Euro
|31,7064
|31,7665
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,5570
|36,7404
|% 0,51
|
|Frank
|32,7910
|32,9885
|% 0,34
|
|Riyal
|7,6810
|7,7195
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,87
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|943,21
|948,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,49
|1.062,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,68
|2.040,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
-
17:56
PSDTC, OZSUB, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında