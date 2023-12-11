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***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2023 18:12
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin halen yatırım aşamasında bulunan ve Şirketimizin halka arz izahnamesinde ve daha önceki 29.03.2023 ve 07.04.2023 tarihli KAP açıklamalarımızda bilgileri paylaşılan hibrit GES ve RES ek kapasite artışı projelerindeki son yatırım gelişmeleri hakkında güncel bilgi aşağıda sunulmuştur.  Hibrit GES projeleri kapsamında Akfen Yenilenebilir Enerji, 6 adet lisanslı rüzgar ve 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak ilgili kamu kurumlarına güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunmuştur. Toplam müracaat edilen elektriksel hibrit GES kapasitesi 95,42 MWe'dir. TEİAŞ ve EPDK tarafından müracaatlarımız uygun görülerek talep ettiğimiz kapasite lisanslarımıza işlenmiştir.  Hibrit GES projelerimizde toplam lisanslı gücü 66,25 MWe olan Üçpınar RES 40,02 MWe, Sarıtepe RES 12,97 MWe ve Demirciler RES 13,26 MWe'de yatırım süreci başlatılmış olup projelerin anahtar teslim yapım işine ilişkin ihale süreci başlamıştır. Bu süreç sonucunda seçilecek yüklenici firma ile ilgili projelerimizin yapım sözleşmelerinin imzalanması öngörülmektedir. 
RES ek kapasite artışı projeleri kapsamında Denizli RES 25 MWe, Çanakkale Üçpınar RES 9,6 MWe, Çanakkale Kocalar RES 25 MWe, Osmaniye Sarıtepe RES  7,8 MWe ve  Çanakkale Hasanoba RES  25 MWe olmak üzere lisans sahasına sığabilecek  azami  toplam 92,4 MWe rüzgar  kapasite artışı projeleri için enerji analiz çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olup, türbin üreticileri ile ihale görüşmeleri başlatılmıştır.  Özetle, mevcut durumda 66,25 MWe hibrit güneş enerji santralleri için ve 92,4 MWe ilave rüzgar kapasite artışları için ihale ve yatırım süreçleri başlatılmış olup, bu yatırımların tamamlanması sonucunda mevcut 699 MW olan kurulu gücün yaklaşık 860 MW'a yükselmesi beklenmektedir. 
Süreç içerisindeki önemli gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224681


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