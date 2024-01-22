***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 08:48
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından Erzurum İli, Aşkale İlçesinde yapılması planlanan Gelinkaya Güneş Enerji Santrali (35,75 MWm / 30 MWe - 44,86 ha) ve Elektrik Depolama Tesisi (30 MWe / 60 MWh) projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir. Karar, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığımıza muhatap 19.01.2024 tarihli yazısı ile bildirilmiştir.
Söz konusu proje Şirketimizin halen yatırım aşamasında bulunan, toplam 285 MWe kapasiteli müstakil elektrik depolama projelerinden ilk ÇED olumlu kararı alanı olurken, aynı zamanda Türkiye genelinde GES üretimli elektrik depolama alanında ilk ÇED Olumlu kararı alan proje olma özelliği de taşımaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241819
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|KFEIN
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