***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin yatırım aşamasında bulunan ve 02.06.2023 tarihli KAP açıklamamızda süreçleri güncellenen müstakil elektrik depolama projelerindeki son gelişmeler hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur. 02.06.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz üzere 2023 yılı içerisinde EPDK tarafından onaylanmış olan toplam 375 MW müstakil depolama tesis hakkımıza istinaden 285 MW kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmış olup, mevcut durumda bu kapsamda 235 MW kurulu kapasiteye sahip 1 adet depolamalı GES ve 4 adet depolamalı RES için depolamalı üretim ön lisans alınmıştır. 1 adet depolamalı üretim GES ön lisans başvurumuzun işlemleri ise EPDK'da devam etmektedir. Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak alınan ve alınacak olan bu önlisanslara istinaden 80 MW kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 MW kurulucu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 MW düzeyinde yeni yatırımları gerçekleştirmek için gerekli teknik ve finansal çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 16.02.2024 tarihli KAP duyurumuzda açıkladığımız üzere kurulu gücümüzü toplam 860 MW'a çıkarması hedeflenen yatırım aşamasında bulunan diğer hibrit GES ve RES kapasite artış projelerimize ek olarak gerçekleştireceğimiz bu yeni yatırımlar tamamlanınca 2025 yılı sonunda toplam kurulu güç kapasitemizin yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkması hedeflenmektedir. Yukarıda bahsi geçen yeni yatırımlarımızın şirketimiz öngörülebilir nakit akışına dayalı risk yönetimi politikası ile uyumlu olarak nakit akışlarımıza gelecekte pozitif katkı sağlaması beklenmekte olup, 2025 yılında tamamlanması planlanan söz konusu yatırımların 2026 yılında şirketimizin ciro ve faaliyet karına katkı sağlaması öngörülmektedir. Süreç içerisindeki önemli gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250166BIST