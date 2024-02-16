Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 18:32
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir Enerji" veya "Şirket")'nin yatırım aşamasında bulunan ve 02.06.2023 tarihli KAP açıklamamızda süreçleri güncellenen müstakil elektrik depolama projelerindeki son gelişmeler hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur.  02.06.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz üzere 2023 yılı içerisinde EPDK tarafından onaylanmış olan toplam 375 MW müstakil depolama tesis hakkımıza istinaden 285 MW kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmış olup, mevcut durumda bu kapsamda 235 MW kurulu kapasiteye sahip 1 adet depolamalı GES ve 4 adet depolamalı RES için depolamalı üretim ön lisans alınmıştır. 1 adet depolamalı üretim GES ön lisans başvurumuzun işlemleri ise EPDK'da devam etmektedir. Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak alınan ve alınacak olan bu önlisanslara istinaden 80 MW kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 MW kurulucu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 MW düzeyinde yeni yatırımları gerçekleştirmek için gerekli teknik ve finansal çalışmalara başlamış bulunmaktayız.  16.02.2024 tarihli KAP duyurumuzda açıkladığımız üzere kurulu gücümüzü toplam 860 MW'a çıkarması hedeflenen yatırım aşamasında bulunan diğer hibrit GES ve RES kapasite artış projelerimize ek olarak gerçekleştireceğimiz bu yeni yatırımlar tamamlanınca 2025 yılı sonunda toplam kurulu güç kapasitemizin yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkması hedeflenmektedir. Yukarıda bahsi geçen yeni yatırımlarımızın şirketimiz öngörülebilir nakit akışına dayalı risk yönetimi politikası ile uyumlu olarak nakit akışlarımıza gelecekte pozitif katkı sağlaması beklenmekte olup, 2025 yılında tamamlanması planlanan söz konusu yatırımların 2026 yılında şirketimizin ciro ve faaliyet karına katkı sağlaması öngörülmektedir. Süreç içerisindeki önemli gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250166


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.250
Değişim :  0,09% |  8,21
Açılış :  9.274  
Önceki Kapanış :  9.242  
En Düşük
9.216 En Yüksek
9.306
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSUE 14,33 48.879.233 % 109,50  
TKNSA 44,00 714.255.783 % 10,00  
TDGYO 13,20 197.174.223 % 10,00  
ISATR 1.296.865,00 1.296.865 % 10,00  
PKENT 319,25 403.204.984 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8355 30,8420 % 0,38  
Euro 33,2282 33,2373 % 0,06  
Sterlin 38,7283 38,9226 % 0,37  
Frank 34,8389 35,0487 % 0,18  
Riyal 8,1982 8,2393 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,35 23,37 % 0,66  
Platin 906,11 906,72 % 0,66  
Paladyum 948,47 951,03 % 0,66  
Brent Pet. 83,49 83,49 % 0,66  
Altın Ons 2.011,48 2.011,72 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru