***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiElen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 172793000 172793000 TRY 100 Bağlı ortaklıkYeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 29500000 29500000 TRY 100 Bağlı ortaklıkBT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12100000 12100000 TRY 100 Bağlı ortaklıkH.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 127000000 127000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkAkfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti 3560000 3560000 TRY 100 Bağlı ortaklıkİmbat Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 154370700 154370700 TRY 100 Bağlı ortaklıkPruva Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2550000 2550000 TRY 100 Bağlı ortaklıkKanat Enerji A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı ortaklıkDerbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 75600000 75600000 TRY 100 Bağlı ortaklıkIsıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 26400000 26400000 TRY 100 Bağlı ortaklıkKorda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70400000 70400000 TRY 100 Bağlı ortaklıkKovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50400000 50400000 TRY 100 Bağlı ortaklıkYaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 35998000 35998000 TRY 100 Bağlı ortaklıkMe-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5940000 4752000 TRY 80 Bağlı ortaklıkRadon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2209450 2209450 TRY 100 Bağlı ortaklıkGökada Elektrik Üretim San ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 415000 415000 TRY 100 Bağlı ortaklıkZengen Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 905000 905000 TRY 100 Bağlı ortaklıkMT Doğal Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5998000 5998000 TRY 100 Bağlı ortaklıkKomsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı ortaklıkSolentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6766000 6089400 TRY 90 Bağlı ortaklıkFarez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 750000 750000 TRY 100 Bağlı ortaklıkMurel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 885000 885000 TRY 100 Bağlı ortaklıkGünova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkYeşildere Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1350000 1350000 TRY 100 Bağlı ortaklıkYeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1549000 1549000 TRY 100 Bağlı ortaklıkOmicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 11940000 11940000 TRY 100 Bağlı ortaklıkPSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25970000 25970000 TRY 100 Bağlı ortaklıkİota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 16624500 16624500 TRY 100 Bağlı ortaklıkDalga Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkÇekirdek Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1150000 1150000 TRY 100 Bağlı ortaklıkNeptün Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3150000 3150000 TRY 100 Bağlı ortaklıkJüpiter Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkZincir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkPlüton Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkUranüs Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklıkDevir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1150000 1150000 TRY 100 Bağlı ortaklıkHazine Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkBahçe Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkDüzey Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkAyna Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklıkCihangir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2200000 2200000 TRY 100 Bağlı ortaklıkKızılay Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklıkBatıkent Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklıkBeysukent Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1800000 1800000 TRY 100 Bağlı ortaklıkBahçeli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklıkEnerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61572770 100000 TRY 0,0016 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126045BIST