***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2023 19:33
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 172793000 172793000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 29500000 29500000 TRY 100 Bağlı ortaklık
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12100000 12100000 TRY 100 Bağlı ortaklık
H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 127000000 127000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti 3560000 3560000 TRY 100 Bağlı ortaklık
İmbat Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 154370700 154370700 TRY 100 Bağlı ortaklık
Pruva Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2550000 2550000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Kanat Enerji A.Ş Elektrik Enerjisi Üretimi 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 75600000 75600000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 26400000 26400000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70400000 70400000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50400000 50400000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 35998000 35998000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5940000 4752000 TRY 80 Bağlı ortaklık
Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2209450 2209450 TRY 100 Bağlı ortaklık
Gökada Elektrik Üretim San ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 415000 415000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Zengen Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 905000 905000 TRY 100 Bağlı ortaklık
MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5998000 5998000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1200000 1200000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 6766000 6089400 TRY 90 Bağlı ortaklık
Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 750000 750000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 885000 885000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1350000 1350000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1549000 1549000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 11940000 11940000 TRY 100 Bağlı ortaklık
PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25970000 25970000 TRY 100 Bağlı ortaklık
İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 16624500 16624500 TRY 100 Bağlı ortaklık
Dalga Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Çekirdek Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1150000 1150000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Neptün Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3150000 3150000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Jüpiter Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Zincir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Plüton Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Uranüs Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Devir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1150000 1150000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Hazine Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Bahçe Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Düzey Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Ayna Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1050000 1050000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Cihangir Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2200000 2200000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Kızılay Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Batıkent Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Beysukent Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1800000 1800000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Bahçeli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1700000 1700000 TRY 100 Bağlı ortaklık
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) Elektrik piyasaları işletmesi 61572770 100000 TRY 0,0016 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126045
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