***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2023 18:12
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR Genel Müdür Mühendis Genel Müdür Vekili Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Bağlı ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.
ÖZGÜR UZUNOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Bağlı ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı- Hukuk Avukat Genel Müdür Yardımcısı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Bağlı ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır.
CELAL ÖZTOP Genel Müdür Yardımcısı - Yapım ve İşletmeler Mühendis - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219210
BIST
'
18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0716
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
18:0031,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0328
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
18:001.852,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 25,56
|Açılış
|: 1.852,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.858,87
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7602
|28,8109
|% 0,25
|
|Euro
|31,4776
|31,4999
|% 0,10
|
|Sterlin
|35,9608
|36,1411
|% 0,38
|
|Frank
|32,4703
|32,6659
|% 0,42
|
|Riyal
|7,6509
|7,6893
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|938,42
|940,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,18
|1.088,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,79
|81,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,41
|2.000,64
|% 0,66
|