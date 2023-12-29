***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin 07.12.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 5 (beş) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarih 2023/32 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulmuş olan komitelerde görev yapacakların aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır: Riskin Erken Saptanması Komitesi:Başkan: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Selim Akın (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Denetim Komitesi:Başkan: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi:Başkan: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Pelin Akın Özalp (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Aylin Çorman (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230773BIST