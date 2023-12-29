***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.12.2023 18:11
***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin 07.12.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 5 (beş) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarih 2023/32 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulmuş olan komitelerde görev yapacakların aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır: Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Selim Akın (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Denetim Komitesi:
Başkan: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Yusuf Tülek (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üyeler: Hasan Köktaş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Pelin Akın Özalp (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Aylin Çorman (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230773
BIST