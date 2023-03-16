***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.03.2023 09:14
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., AKFYE.E işlem koduyla 16/03/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 9,80 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125395
BIST
13:055.213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 91,14
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0519,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0520,1847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0988
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:051.174,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.174,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MARKA
|11,77
|13.177.836
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.556.381
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|307.473.615
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.121.756
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,34
|20.915.231
|% -7,15
|
|PENTA
|24,28
|359.448.353
|% -5,01
|
|RODRG
|66,85
|21.851.227
|% -4,50
|
|TLMAN
|57,65
|12.567.537
|% -3,27
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|EREGL
|39,70
|1.828.162.332
|% 2,90
|
|THYAO
|132,90
|1.436.768.532
|% 1,53
|
|SASA
|114,10
|1.149.895.516
|% -0,17
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|11,34
|1.134.152.355
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,27
|495.123.821
|% 0,83
|
|AKBNK
|18,89
|1.133.793.057
|% 1,56
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9970
|19,0003
|% 0,05
|
|Euro
|20,1750
|20,1912
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.908
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.894
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|