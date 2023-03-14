***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AKFYE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi14/03/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)340.370.703Baz Fiyat (TL)9,8İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih16/03/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi8-10/03/2023AçıklamalarAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 340.370.703 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 1.016.031.947 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/03/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,80 TL/pay baz fiyat, "AKFYE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124554BIST