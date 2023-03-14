***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
14.03.2023 18:11
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKFYE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/03/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
340.370.703
Baz Fiyat (TL)
9,8
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
8-10/03/2023
Açıklamalar
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 340.370.703 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 1.016.031.947 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/03/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,80 TL/pay baz fiyat, "AKFYE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124554
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.163,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.531.845
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.094.263
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|15.915.388
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|51.652.967
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.266
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.794
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.749.759.039
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.721.494.477
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.800.863
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.891.892.114
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.721.494.477
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.418.109.720
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.152.511
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|361.925.415
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9652
|18,9791
|% 0,06
|
|Euro
|20,3513
|20,3592
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0094
|23,1248
|% -0,11
|
|Frank
|20,6437
|20,7681
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.924
|-34,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,83
|