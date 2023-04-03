***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2023 10:48
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130847
BIST
11:304.737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -75,49
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3019,2021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3020,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0481
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:301.211,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.211,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:30
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|17.218.611
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.425.201
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|85.514.487
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.413.001
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.615.060
|% -9,97
|
|IHAAS
|134,60
|4.098.414
|% -9,12
|
|KRGYO
|14,18
|27.828.981
|% -7,80
|
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|TUPRS
|539,40
|1.141.285.411
|% 1,75
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|THYAO
|116,50
|800.130.531
|% -1,69
|
|ASTOR
|50,80
|724.535.914
|% -3,88
|
|SKBNK
|2,61
|323.755.842
|% 1,56
|
|EKGYO
|6,10
|307.197.783
|% -1,45
|
|AKFYE
|16,20
|715.113.398
|% -5,26
|
|ISCTR
|12,04
|519.717.809
|% -0,06
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1982
|19,2021
|% 0,14
|
|Euro
|20,8199
|20,8397
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,5824
|23,7006
|% 0,02
|
|Frank
|20,8270
|20,9525
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1025
|5,1281
|% 0,17
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.056
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
Seans Raporu
11:30
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11:44MRGYO
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11:41GOKNR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 260 adet işlem