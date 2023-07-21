***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 16:30
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174202
BIST
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17:556.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 12,89
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5526,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5529,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1387
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:551.698,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.698,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YEOTK
|145,20
|1.075.011.991
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.308.692
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.386.836
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|939.618.289
|% 9,99
|
|MARKA
|13,70
|98.679.099
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.263.172
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|96,35
|10.887.700.746
|% 7,41
|
|THYAO
|224,00
|6.803.542.804
|% -0,53
|
|TUPRS
|91,70
|4.507.542.493
|% 0,77
|
|EUPWR
|175,00
|3.733.088.896
|% 3,49
|
|ASELS
|71,70
|3.391.404.247
|% -2,65
|
|ZOREN
|3,99
|2.395.337.408
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,27
|2.406.084.186
|% -2,82
|
|SKBNK
|3,02
|826.637.582
|% 2,37
|
|ODAS
|10,03
|2.612.450.879
|% 2,35
|
|CANTE
|20,64
|3.287.033.625
|% -4,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9328
|26,9384
|% 0,72
|
|Euro
|29,9671
|29,9882
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,4773
|34,6502
|% 0,43
|
|Frank
|30,9764
|31,1630
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1605
|7,1964
|% 0,68
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.125
|11.250
|-59,00
|
|Yarım
|5.562
|5.651
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,08
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,80
|
Seans Raporu
17:55
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17:57XU100
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