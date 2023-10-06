***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2023 13:41
***AKFYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200781
BIST
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17:218.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,79
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2127,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0728
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2129,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0329
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:211.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:19
|GIPTA
|42,68
|1.068.523.530
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|19.210.750
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|76.760.597
|% 9,98
|
|TRCAS
|32,64
|65.831.161
|% 9,97
|
|AKFYE
|18,50
|1.562.447.241
|% -6,80
|
|ONCSM
|203,40
|65.843.453
|% -5,35
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,34
|85.386.879
|% -4,54
|
|BMSTL
|53,45
|167.920.260
|% -4,47
|
|EKGYO
|8,66
|6.006.096.647
|% 5,35
|
|KOZAL
|28,50
|2.670.890.118
|% -1,52
|
|BIMAS
|307,30
|2.565.681.258
|% 4,42
|
|AKFYE
|18,50
|1.562.447.241
|% -6,80
|
|ODAS
|13,27
|1.562.182.274
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,66
|6.006.096.647
|% 5,35
|
|KATMR
|2,88
|489.970.148
|% 5,49
|
|ADESE
|2,44
|319.913.280
|% -1,21
|
|SNGYO
|3,79
|479.636.287
|% 0,53
|
|ODAS
|13,27
|1.562.182.274
|% -0,75
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6182
|27,6236
|% 0,26
|
|Euro
|29,1252
|29,1447
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,5062
|33,6742
|% 0,05
|
|Frank
|30,0539
|30,2349
|% -0,07
|
|Riyal
|7,3420
|7,3789
|% 0,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,77
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,89
|0,30
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,19
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de
-
17:32PCILT
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:31PCILT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:28BOBET
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 042, 853 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 18 kaybederek (% -0.50 ) 7, 361