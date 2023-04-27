***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2023 15:11
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141654
BIST
15:354.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,41
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3519,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3521,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:351.244,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:33
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|52.914.314
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.516.992
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.108.545
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.555.459
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.262.727
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.438.911
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,75
|2.735.911.745
|% 6,13
|
|THYAO
|131,80
|2.553.985.023
|% 1,38
|
|EREGL
|32,82
|1.584.433.549
|% -0,24
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.565.811
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.176.363
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.280.538.484
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|716.654.296
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,90
|899.739.387
|% 6,09
|
|ISCTR
|11,31
|751.020.487
|% 0,89
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4288
|19,4360
|% 0,14
|
|Euro
|21,4301
|21,4476
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1395
|24,2606
|% -0,03
|
|Frank
|21,6075
|21,7377
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1633
|5,1892
|% 0,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,57
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.095
|9.225
|-77,00
|
|Yarım
|4.439
|4.517
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.272
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,09
|
|B. Petrol
|77,90
|77,90
|0,18
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
-
15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HEKTS, FROTO
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 9 artarak (% 0.58 ) 4, 317