***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2023 15:49
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFYE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selim Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229724
BIST
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15:517.311
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 11,41
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.335
15:5129,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1321
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4058
En Düşük
29,0967
15:5132,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2288
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:511.954,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,61
|Açılış
|: 1.954,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4002
|29,4046
|% 0,45
|
|Euro
|32,5575
|32,5686
|% 0,71
|
|Sterlin
|37,3218
|37,5090
|% 0,97
|
|Frank
|34,3071
|34,5138
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|978,42
|981,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,55
|1.184,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,50
|80,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,50
|2.067,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:51
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16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 21 kaybederek (% -0.09 ) 7, 948
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