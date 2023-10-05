***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
05.10.2023 21:21
***AKFYE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad- Soyad
MKK Sicil No
Serkan AKIN 36498714
Gökmen İsmail İLHAN 12595577
Ercan GÜZEL 12363496
Karar 2023/59 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200548
BIST
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18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,5983
En Düşük
27,5180
18:0529,1597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0238
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,1670
En Düşük
29,0275
18:051.613,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.614,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.614,21
En Düşük
1.609,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5443
|27,6151
|% 0,23
|
|Euro
|29,0399
|29,1415
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,4913
|33,6593
|% 0,45
|
|Frank
|30,0746
|30,2558
|% 0,51
|
|Riyal
|7,3236
|7,3604
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.861
|10.994
|-8,00
|
|Yarım
|5.447
|5.514
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.757
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|21,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,56
|18,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342