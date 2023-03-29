***AKFYE* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2023 18:26
***AKFYE******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFYE, KRSTL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKFYE.E ve KRSTL.E payları 30/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129509
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0774
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.211,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.211,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1496
|19,1543
|% 0,20
|
|Euro
|20,7706
|20,8151
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,5277
|23,6457
|% 0,03
|
|Frank
|20,7497
|20,8747
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0840
|5,1095
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-7,01
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.179
|8.283
|-48,00
|
|Yarım
|4.010
|4.053
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.026
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,01
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 55.55 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 610 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 51, 399.00 milyon TL de
-
17:55EMKEL
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 956, 385 adet işlem
-
17:54DGGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 569 adet işlem
-
17:53ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 688 adet işlem