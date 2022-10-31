***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 06:54
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 30/09/2022 döneminine ai
t konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075109
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3518,5663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
12:35982,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,25
|Açılış
|: 982,48
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5890
|% 0,05
|
|Euro
|18,4817
|18,5575
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,4992
|21,6070
|% -0,08
|
|Frank
|18,5774
|18,6893
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|0,46
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.594
|6.689
|-47,00
|
|Yarım
|3.213
|3.271
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-0,70
|
Seans Raporu
12:35
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BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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