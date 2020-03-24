***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksigorta olarak tüm dünyayı küresel olarak etkisi altına alan Korona virüs salgını konusunda yoğun önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. COVID 19 salgın hastalığının yayılımını önleyebilmek amacıyla gelişmeleri anlık olarak değerlendirmekte ve tüm kararlarımızı, en şeffaf hali ile çalışanlarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle paylaşmaktayız.İlk günden itibaren bu konuda gerekli bilgilendirmeyi ve koruma amaçlı tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. Bu kapsamda ortak kullanım alanları dahil olmak üzere, hijyen tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çalışanlarımızın yurtdışına kişisel seyahatleri için çıkması durumunda, seyahat sonrasında 14 gün evde kalmalarını zorunlu tuttuk ve ofise gelemeyeceklerini bildirdik. Uçakla yapılacak yurtiçi ve yurtdışı iş seyahatlerimizi, yüksek katılımlı toplantılarımızı, etkinliklerimizi ve eğitimlerimizi ileri tarihlere erteledik, zorunlu olan toplantı ve eğitimlerimizi online ortama taşıdık. Yüz yüze teması en aza indirmek amacı ile acente, broker ve müşteri ziyaretlerine belli bir süre erteledik. Şirketimizin teknolojik altyapısını, tüm çalışanlarımızın evden çalışmasını destekleyecek seviyede getirdik. Mobil çalışma için gerekli aksiyonlarımızı aldık ve mobil çalışma olanaklarımızı artırdık. Müşterilerimize hizmet veren tüm alt tedarikçilerimizin aynı çerçevede hizmetlerine devam ettirebilmesi için gerekli önlemlerimizi aldık.Aksigorta olarak mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş süreçlerimizi yürütmekteyiz. Zorunlu görevler nedeniyle ofiste bulunulması gereken süreçler için ise ilgili birimler, sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak ofiste bulunmaktadırlar. İş Sürekliliği Planımız doğrultusunda, müşterilerimize sözleşme ve poliçelerle ilgili işlemleri ve talepleri için tüm Aksigorta iletişim kanalları (çağrı merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları,internet sitemiz) üzerinden hizmet vermeye devam etmekteyiz. İş sürekliliğiyle ilgili gerekli müşteri bilgilendirmelerini yine Aksigorta iletişim kanalları üzerinden yapmış bulunmaktayız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831882BIST