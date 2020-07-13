***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 09:10
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 30
.06.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.06.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859221
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8683
En Düşük
6,8452
18:057,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
18:05398,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,92
|Açılış
|: 398,88
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,05
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|3,72
|411.817
|% 25,38
|
|SARKY
|7,15
|6.335.438
|% 1,91
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ARENA
|16,60
|8.540.799
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,48
|4.898.398
|% 0,00
|
|ATEKS
|13,17
|1.947.725
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6613
|8,7048
|% 0,31
|
|Frank
|7,2738
|7,3176
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,34
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-4,00
|
|Tam
|2.671
|2.684
|11,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,50
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,04
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,26
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