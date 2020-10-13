***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 08:33
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2020- 30
.09.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.09.2020 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880988
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,8990
En Düşük
7,8718
18:059,3184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05486,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,34
|Açılış
|: 486,38
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TLMAN
|35,48
|2.045.599
|% 11,94
|
|AGHOL
|19,60
|29.459.437
|% 0,00
|
|BANVT
|25,60
|4.319.350
|% 0,00
|
|AYCES
|59,50
|26.394.758
|% 0,00
|
|ADESE
|2,56
|78.539.486
|% 0,00
|
|AGHOL
|19,60
|29.459.437
|% 0,00
|
|BANVT
|25,60
|4.319.350
|% 0,00
|
|AYCES
|59,50
|26.394.758
|% 0,00
|
|ADESE
|2,56
|78.539.486
|% 0,00
|
|AKENR
|2,43
|409.438.543
|% 0,00
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 0,00
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% 0,00
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8921
|7,8982
|% 0,12
|
|Euro
|9,3109
|9,3184
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,2723
|10,3238
|% -0,01
|
|Frank
|8,6470
|8,6991
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0989
|2,1095
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-6,35
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
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17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında