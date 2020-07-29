***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor
29.07.2020 19:18
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Bilanço
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.359.077.338 2.063.042.512
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 888.052.819 1.356.583.321
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 471.024.519 706.459.191
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 2.081.282.657 1.330.189.267
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.750.280.081 702.749.632
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 115.090.149 34.881.722
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 214.729.576 590.751.326
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 1.875.338 1.806.587
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-692.487 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 867.301.203 760.619.614
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 878.856.936 770.022.957
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -32.466.714 -18.093.784
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 30.954 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 162.728.364 142.028.430
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -141.848.337 -133.368.943
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
178.901 160.165
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
178.901 160.165
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
14.278.987 17.597.262
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
871.499 802.322
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 13.407.488 16.794.940
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 287.913.178 294.531.083
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 283.027.634 291.440.909
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 9.950
Gelir Tahakkukları
974.046 510.490
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 3.911.498 2.569.734
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.2.2 4.286.631 7.623.377
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
22 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.271.932 7.610.410
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
14.677 12.945
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
4.614.318.895 4.473.763.280
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 50.273.100 49.455.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 170.958 170.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.598.569 1.598.569
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 29.552.250 27.612.750
Motorlu Taşıtlar
6 2.720.001 2.720.001
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 21.682.557 21.347.617
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 40.645.080 34.372.885
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -46.096.315 -38.367.727
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 57.030.099 60.569.259
Haklar
8 143.110.486 134.184.258
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -91.959.002 -77.104.087
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 5.878.615 3.489.088
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
72.195 149.980
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 72.195 149.980
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
23.769.466 23.935.685
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 23.769.466 23.935.685
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
131.144.860 134.109.977
TOPLAM VARLIKLAR
4.745.463.755 4.607.873.257
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
14.605.351 64.584.250
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 9.317.933 12.599.956
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.698.445 -8.793.389
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
14 11.985.863 60.777.683
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
640.283.659 554.050.816
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 640.283.659 554.050.816
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
271.636 287.654
Ortaklara Borçlar
1.143 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
270.493 286.511
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
88.907.825 147.073.119
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 5.561.151 3.002.608
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 28.732.604 42.392.477
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 54.614.070 101.678.034
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.635.992.511 2.515.041.331
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 1.336.053.290 1.405.431.056
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 17.802.320 14.410.790
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 1.282.130.981 1.095.191.072
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 5.920 8.413
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
86.467.892 93.440.050
Ödenecek Vergi ve Fonlar
31.033.278 40.384.078
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 179.309 219.015
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.472 4.977
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 73.770.452 125.897.143
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -18.520.619 -73.065.163
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
72.059.822 59.947.386
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 72.059.822 59.947.386
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 133.828.793 144.643.673
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19.1 133.828.793 115.046.314
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 29.597.359
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
235 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.672.417.724 3.579.068.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
29.631.830 25.943.674
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 39.206.268 36.383.769
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -9.574.438 -10.440.095
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
93.580.664 97.139.342
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 1.436.431 1.446.871
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 92.144.233 95.692.471
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
8.266.365 7.052.711
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 8.266.365 7.052.711
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
131.478.859 130.135.727
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE
306.000.000 306.000.000
(Nominal) Sermaye
15 306.000.000 306.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
90.989.327 90.989.327
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
15 90.989.327 90.989.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
199.683.770 48.970.786
Yasal Yedekler
15 82.866.210 45.882.288
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
128.432.529 1.018.015
Özel Fonlar, Yedekler
15 ve 22 -5.167.237 -4.518.213
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 -6.447.794 6.588.634
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
86.350.467 86.350.467
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 258.543.608 366.358.436
Dönem Net Karı
258.543.608 366.358.436
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
941.567.172 898.669.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
4.745.463.755 4.607.873.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Gelir Tablosu
I-TEKNİK BÖLÜM
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
1.526.409.697 1.290.142.943 772.190.570 656.741.150
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.324.638.408 1.037.918.371 670.568.896 534.889.389
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 1.258.652.172 1.147.209.464 582.386.725 622.825.276
Brüt Yazılan Primler (+)
24 2.265.938.945 2.142.765.112 1.032.347.564 1.084.542.690
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -945.453.450 -937.178.881 -421.206.320 -427.681.090
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -61.833.323 -58.376.767 -28.754.519 -34.036.324
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 69.377.766 -111.504.930 89.520.820 -88.721.696
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -13.736.880 -331.525.094 119.848.110 -143.343.022
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 89.706.212 212.243.884 -24.727.923 46.709.497
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 -6.591.566 7.776.280 -5.599.367 7.911.829
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -3.391.530 2.213.837 -1.338.649 785.809
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -97.889.148 -62.696.119 -57.792.314 -46.526.973
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 94.497.618 64.909.956 56.453.665 47.312.782
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
187.833.249 241.318.084 100.783.760 113.903.783
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.555.818 2.391.520 966.568 1.190.639
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
2.555.818 2.391.520 966.568 1.190.639
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
11.382.222 8.514.968 -128.654 6.757.339
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-1.114.781.406 -1.009.017.227 -509.134.460 -507.436.765
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-778.914.902 -720.092.024 -343.719.281 -357.883.327
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-591.979.596 -590.899.588 -244.010.570 -284.361.864
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-861.832.442 -850.711.399 -340.231.530 -439.859.216
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 269.852.846 259.811.811 96.220.960 155.497.352
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -186.935.306 -129.192.436 -99.708.711 -73.521.463
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-381.169.486 -335.701.461 -252.914.381 -122.680.707
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 194.234.180 206.509.025 153.205.670 49.159.244
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 2.493 78.830 2.503 5.740
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 -44.908 60.451.149 -32.353 606.764
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 47.401 -60.372.319 34.856 -601.024
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 3.548.238 -7.141.745 723.776 -3.826.235
Faaliyet Giderleri (-)
32 -290.016.951 -242.858.556 -142.976.455 -123.453.685
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -49.400.284 -39.003.732 -23.165.003 -22.279.258
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -49.400.284 -39.003.732 -23.165.003 -22.279.258
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
411.628.291 281.125.716 263.056.110 149.304.385
HAYAT TEKNİK GELİR
64.895 65.596 32.376 32.752
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
64.895 65.596 32.376 32.752
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
-65.904 -72.327 -38.100 -39.690
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-76.344 -93.394 -46.140 -44.789
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
-71.741 -89.734 -42.507 -44.789
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-71.741 -89.734 -42.507 -44.789
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -4.603 -3.660 -3.633 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-4.603 -3.660 -3.633 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
10.440 21.067 8.040 5.099
Matematik Karşılıklar (-)
10.440 21.067 8.040 5.099
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
9.396 18.960 7.236 4.589
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
1.044 2.107 804 510
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-1.009 -6.731 -5.724 -6.938
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
411.628.291 281.125.716 263.056.110 149.304.385
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
-1.009 -6.731 -5.724 -6.938
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
411.627.282 281.118.985 263.050.386 149.297.447
YATIRIM GELİRLERİ
279.499.734 326.829.074 149.253.222 165.547.556
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 82.742.471 62.857.758 46.742.898 31.468.040
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 35.490.361 28.410.417 18.956.429 14.587.433
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 12.870.357 22.142.325 10.313.039 5.242.424
Kambiyo Karları
36 80.639.558 152.881.601 58.300.935 101.679.994
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
13 ve 26 67.756.987 60.536.973 14.939.921 12.569.665
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-307.312.642 -346.648.512 -164.333.407 -176.529.506
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
34.1 -4.004.052 -4.163.244 -1.914.823 -2.563.617
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
26 -2.104.317 -1.141.243 917.469 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
26 -6.908.508 -5.565.323 -6.230.894 -2.328.106
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-187.833.249 -241.318.084 -100.783.760 -113.903.783
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
36 -83.349.816 -78.804.360 -43.120.885 -49.315.603
Amortisman Giderleri (-)
6 ve 8 -23.112.700 -15.656.258 -13.200.514 -8.418.397
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
47 -51.500.314 -33.298.041 -26.087.260 -6.374.738
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -44.269.841 -2.789.368 -26.522.010 15.951.573
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
47 1.903.067 1.271.491 618.970 279.781
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 ve 47 -3.587.581 2.693.919 2.466.966 9.938.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0 0 0
Diğer Gelir ve Karlar
47 465.487 886.951 201.541 316.040
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -6.011.446 -35.361.034 -2.852.727 -32.860.339
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 258.543.608 168.227.946 169.132.546 89.973.857
Dönem Karı veya Zararı
332.314.060 228.001.506 221.882.941 131.940.759
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -73.770.452 -59.773.560 -52.750.395 -41.966.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
258.543.608 168.227.946 169.132.546 89.973.857
Azınlık Payları
0 0 0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akım Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
2.700.010.327 2.676.381.968
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-2.374.085.431 -2.513.810.980
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
325.924.896 162.570.988
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
35 -71.352.599 -31.558.719
Diğer Nakit Girişleri
0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-170.679.059 -89.723.761
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
83.893.238 41.288.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı
-541.830
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6,7,8 -14.132.025 -13.722.362
Mali Varlık İktisabı (-)
-2.256.500.737 -510.179.952
Mali Varlıkların Satışı
1.560.837.092 485.090.172
Alınan Faiz
146.750.008 140.955.368
Diğer Nakit Girişleri
836.715
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-48.791.820
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-612.379.312 102.979.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -7.775.170 -3.041.048
Ödenen Temettüler (-)
38 -201.960.000 -201.960.000
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-4.163.244
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-209.735.170 -209.164.292
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
3.362.977 26.721.600
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-734.858.267 -38.174.243
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.831.766.957 1.763.461.138
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 1.096.908.690 1.725.286.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 2.628.167 0 0 0 0 0 0 0 2.628.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -711.863 0 0 -711.863
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 168.227.946 0 168.227.946
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -8.010.510 0 0 45.882.288 62 87.693.460 168.227.946 86.350.467 686.143.713
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özsermaye Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı
16.1 0 0 -13.036.428 0 0 0 0 0 0 0 -13.036.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -649.024 0 0 -649.024
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 258.543.608 0 258.543.608
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
306.000.000 0 -6.447.794 0 0 82.866.210 62 214.254.619 258.543.608 86.350.467 941.567.172
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863708
BIST