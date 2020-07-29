***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.359.077.338 2.063.042.512Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar14 888.052.819 1.356.583.321Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 471.024.519 706.459.191Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11.1 2.081.282.657 1.330.189.267Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11.1 1.750.280.081 702.749.632Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11.1 115.090.149 34.881.722Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11.1 214.729.576 590.751.326Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar11.1 1.875.338 1.806.587Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)-692.487 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 867.301.203 760.619.614Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 878.856.936 770.022.957Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -32.466.714 -18.093.784Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12.1 30.954 30.954Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12.1 162.728.364 142.028.430Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12.1 -141.848.337 -133.368.943İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR178.901 160.165Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar178.901 160.165İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR14.278.987 17.597.262Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar871.499 802.322Diğer Çeşitli Alacaklar47 13.407.488 16.794.940Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2.2 287.913.178 294.531.083Ertelenmiş Üretim Giderleri17.20 283.027.634 291.440.909Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 9.950Gelir Tahakkukları974.046 510.490Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47 3.911.498 2.569.734DİĞER CARİ VARLIKLAR4.2.2 4.286.631 7.623.377Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar22 22Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4.271.932 7.610.410Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları14.677 12.945Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI4.614.318.895 4.473.763.280CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR0 0Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 ve 7 50.273.100 49.455.053Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 170.958 170.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.598.569 1.598.569Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 29.552.250 27.612.750Motorlu Taşıtlar6 2.720.001 2.720.001Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 21.682.557 21.347.617Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 40.645.080 34.372.885Birikmiş Amortismanlar (-)6 ve 7 -46.096.315 -38.367.727Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 57.030.099 60.569.259Haklar8 143.110.486 134.184.258Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -91.959.002 -77.104.087Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 5.878.615 3.489.088GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI72.195 149.980Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler47 72.195 149.980DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR23.769.466 23.935.685Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları35 23.769.466 23.935.685Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI131.144.860 134.109.977TOPLAM VARLIKLAR4.745.463.755 4.607.873.257YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR14.605.351 64.584.250Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 9.317.933 12.599.956Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -6.698.445 -8.793.389Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)14 11.985.863 60.777.683ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR640.283.659 554.050.816Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19.1 640.283.659 554.050.816Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR271.636 287.654Ortaklara Borçlar1.143 1.143İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar270.493 286.511Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR88.907.825 147.073.119Alınan Depozito ve Teminatlar12.1 5.561.151 3.002.608Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19.1 28.732.604 42.392.477Diğer Çeşitli Borçlar19.1 54.614.070 101.678.034Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI2.635.992.511 2.515.041.331Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net20 1.336.053.290 1.405.431.056Devam Eden Riskler Karşılığı - Net20 17.802.320 14.410.790Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1 ve 20 1.282.130.981 1.095.191.072İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net20 5.920 8.413Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI86.467.892 93.440.050Ödenecek Vergi ve Fonlar31.033.278 40.384.078Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri23.1 179.309 219.015Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5.472 4.977Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 73.770.452 125.897.143Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -18.520.619 -73.065.163Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR72.059.822 59.947.386Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı19.1 ve 23.4 72.059.822 59.947.386GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19.1 133.828.793 144.643.673Ertelenmiş Üretim Gelirleri19.1 133.828.793 115.046.314Gider Tahahkkukları2.11 ve 19.1 0 29.597.359Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235 235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler235 235KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.672.417.724 3.579.068.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR29.631.830 25.943.674Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 39.206.268 36.383.769Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -9.574.438 -10.440.095Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI93.580.664 97.139.342Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.2 ve 20 1.436.431 1.446.871Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net20 92.144.233 95.692.471DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR8.266.365 7.052.711Kıdem Tazminatı Karşılığı22 8.266.365 7.052.711Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI131.478.859 130.135.727ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE306.000.000 306.000.000(Nominal) Sermaye15 306.000.000 306.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ90.989.327 90.989.327Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları15 90.989.327 90.989.327Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ199.683.770 48.970.786Yasal Yedekler15 82.866.210 45.882.288Statü Yedekleri62 62Olağanüstü Yedekler128.432.529 1.018.015Özel Fonlar, Yedekler15 ve 22 -5.167.237 -4.518.213Finansal Varlıkların Değerlemesi16.1 -6.447.794 6.588.634Diğer Kar Yedekleri0 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI86.350.467 86.350.467GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI37 258.543.608 366.358.436Dönem Net Karı258.543.608 366.358.436Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI941.567.172 898.669.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE4.745.463.755 4.607.873.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR1.526.409.697 1.290.142.943 772.190.570 656.741.150Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)1.324.638.408 1.037.918.371 670.568.896 534.889.389Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)24 1.258.652.172 1.147.209.464 582.386.725 622.825.276Brüt Yazılan Primler (+)24 2.265.938.945 2.142.765.112 1.032.347.564 1.084.542.690Reasüröre Devredilen Primler (-)17.16 ve 24 -945.453.450 -937.178.881 -421.206.320 -427.681.090SGK'ya Aktarılan Primler (-)17.16 ve 24 -61.833.323 -58.376.767 -28.754.519 -34.036.324Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 69.377.766 -111.504.930 89.520.820 -88.721.696Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)20 -13.736.880 -331.525.094 119.848.110 -143.343.022Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 89.706.212 212.243.884 -24.727.923 46.709.497Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17.16 ve 20 -6.591.566 7.776.280 -5.599.367 7.911.829Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 -3.391.530 2.213.837 -1.338.649 785.809Devam Eden Riskler Karşılığı (-)20 -97.889.148 -62.696.119 -57.792.314 -46.526.973Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 94.497.618 64.909.956 56.453.665 47.312.782Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri187.833.249 241.318.084 100.783.760 113.903.783Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)2.555.818 2.391.520 966.568 1.190.639Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)2.555.818 2.391.520 966.568 1.190.639Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)11.382.222 8.514.968 -128.654 6.757.339HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-1.114.781.406 -1.009.017.227 -509.134.460 -507.436.765Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-778.914.902 -720.092.024 -343.719.281 -357.883.327Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-591.979.596 -590.899.588 -244.010.570 -284.361.864Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-861.832.442 -850.711.399 -340.231.530 -439.859.216Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)17.16 269.852.846 259.811.811 96.220.960 155.497.352Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -186.935.306 -129.192.436 -99.708.711 -73.521.463Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-381.169.486 -335.701.461 -252.914.381 -122.680.707Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 194.234.180 206.509.025 153.205.670 49.159.244İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 2.493 78.830 2.503 5.740İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)20 -44.908 60.451.149 -32.353 606.764İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17.16 ve 20 47.401 -60.372.319 34.856 -601.024Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)20 3.548.238 -7.141.745 723.776 -3.826.235Faaliyet Giderleri (-)32 -290.016.951 -242.858.556 -142.976.455 -123.453.685Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -49.400.284 -39.003.732 -23.165.003 -22.279.258Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -49.400.284 -39.003.732 -23.165.003 -22.279.258Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI411.628.291 281.125.716 263.056.110 149.304.385HAYAT TEKNİK GELİR64.895 65.596 32.376 32.752Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri64.895 65.596 32.376 32.752Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER-65.904 -72.327 -38.100 -39.690Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-76.344 -93.394 -46.140 -44.789Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-71.741 -89.734 -42.507 -44.789Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-71.741 -89.734 -42.507 -44.789Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -4.603 -3.660 -3.633 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)-4.603 -3.660 -3.633 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)10.440 21.067 8.040 5.099Matematik Karşılıklar (-)10.440 21.067 8.040 5.099Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)9.396 18.960 7.236 4.589Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar1.044 2.107 804 510Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-1.009 -6.731 -5.724 -6.938EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI411.628.291 281.125.716 263.056.110 149.304.385TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT-1.009 -6.731 -5.724 -6.938TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ411.627.282 281.118.985 263.050.386 149.297.447YATIRIM GELİRLERİ279.499.734 326.829.074 149.253.222 165.547.556Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 82.742.471 62.857.758 46.742.898 31.468.040Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 35.490.361 28.410.417 18.956.429 14.587.433Finansal Yatırımların Değerlemesi26 12.870.357 22.142.325 10.313.039 5.242.424Kambiyo Karları36 80.639.558 152.881.601 58.300.935 101.679.994İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler26 0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13 ve 26 67.756.987 60.536.973 14.939.921 12.569.665Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-307.312.642 -346.648.512 -164.333.407 -176.529.506Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)34.1 -4.004.052 -4.163.244 -1.914.823 -2.563.617Yatırımlar Değer Azalışları (-)26 -2.104.317 -1.141.243 917.469 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)26 -6.908.508 -5.565.323 -6.230.894 -2.328.106Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-187.833.249 -241.318.084 -100.783.760 -113.903.783Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)36 -83.349.816 -78.804.360 -43.120.885 -49.315.603Amortisman Giderleri (-)6 ve 8 -23.112.700 -15.656.258 -13.200.514 -8.418.397Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)47 -51.500.314 -33.298.041 -26.087.260 -6.374.738Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -44.269.841 -2.789.368 -26.522.010 15.951.573Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)47 1.903.067 1.271.491 618.970 279.781Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 ve 47 -3.587.581 2.693.919 2.466.966 9.938.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar47 465.487 886.951 201.541 316.040Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -6.011.446 -35.361.034 -2.852.727 -32.860.339Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI37 258.543.608 168.227.946 169.132.546 89.973.857Dönem Karı veya Zararı332.314.060 228.001.506 221.882.941 131.940.759Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -73.770.452 -59.773.560 -52.750.395 -41.966.902Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları258.543.608 168.227.946 169.132.546 89.973.857Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.700.010.327 2.676.381.968Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-2.374.085.431 -2.513.810.980Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit325.924.896 162.570.988Gelir Vergisi Ödemeleri (-)35 -71.352.599 -31.558.719Diğer Nakit GirişleriDiğer Nakit Çıkışları (-)-170.679.059 -89.723.761Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit83.893.238 41.288.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı-541.830Maddi Varlıkların İktisabı (-)6,7,8 -14.132.025 -13.722.362Mali Varlık İktisabı (-)-2.256.500.737 -510.179.952Mali Varlıkların Satışı1.560.837.092 485.090.172Alınan Faiz146.750.008 140.955.368Diğer Nakit Girişleri836.715Diğer Nakit Çıkışları (-)-48.791.820Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-612.379.312 102.979.941FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -7.775.170 -3.041.048Ödenen Temettüler (-)38 -201.960.000 -201.960.000Diğer Nakit Çıkışları (-)-4.163.244Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-209.735.170 -209.164.292KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ3.362.977 26.721.600Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-734.858.267 -38.174.243Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.831.766.957 1.763.461.138Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 1.096.908.690 1.725.286.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 -10.638.677 0 0 15.835.334 62 92.793.197 227.619.080 86.350.467 717.959.463Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 2.628.167 0 0 0 0 0 0 0 2.628.167Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -711.863 0 0 -711.863Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 168.227.946 0 168.227.946Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -197.572.126 -4.387.874 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 30.046.954 0 -4.387.874 -30.046.954 4.387.874 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -8.010.510 0 0 45.882.288 62 87.693.460 168.227.946 86.350.467 686.143.713Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye306.000.000 0 6.588.634 0 0 45.882.288 62 87.489.129 366.358.436 86.350.467 898.669.016Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlıklarda Değer Artışı16.1 0 0 -13.036.428 0 0 0 0 0 0 0 -13.036.428Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -649.024 0 0 -649.024Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)37 0 0 0 0 0 0 0 0 258.543.608 0 258.543.608Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -201.960.000 0 -201.960.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 36.983.922 0 127.414.514 -164.398.436 0 0Dönem Sonu Bakiyesi306.000.000 0 -6.447.794 0 0 82.866.210 62 214.254.619 258.543.608 86.350.467 941.567.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863708BIST